Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%

Александр Новак считает, что газовый проект будет достроен.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в эфире канала "Россия 1" заявил, что на данный момент проект "Северный поток-2" готов более чем на 95%. Также он подчеркнул, что европейские партнеры заинтересованы в реализации газопровода, поэтому он обязательно будет достроен и введен в эксплуатацию, несмотря на давление со стороны Вашингтона, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Швеции хотят остановить работы по завершению "Северного потока-2".

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