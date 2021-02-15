Строительство СП-2 возобновилось после недельного перерыва
15.02.2021 15:39
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Газопровод в датских водах планируется завершить к марту 2021 года.
- В понедельник, 15 февраля, российское судно "Фортуна" возобновило строительство газового проекта "Северный поток-2" в водах Дании после недельной паузы, связанной с погодными условиями: 7 февраля трубоукладчик был вынужден прекратить работы по укладке труб из-за шторма в Балтийском море, пишет "Интерфакс".
- 6 февраля судно "Фортуна" приступило к строительству второй ветки газопровода в датских территориальных водах. В агентстве по мореплаванию Дании заявили, что работы по реализации данного отрезка "Северного потока-2" должны завершиться к марту текущего года. После этого останется достроить только часть маршрута в германских водах.
- Ранее зампред правительства России Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день "Северный поток-2" готов более чем на 95%. Также он выразил уверенность в том, что проект будет запущен, несмотря на давление со стороны США, поскольку большинство европейских стран нуждается в российском газе.
- Кроме того в Германии надеются, что переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций в отношении второй ветки газопровода дадут положительный результат и Белый дом изменит свою позицию по вопросу завершения "Северного потока-2". Однако предсказать исход таких дискуссий сложно, так как германские власти пока еще не проводили соответствующих прямых предметных переговоров с новой администрацией США.
- Напомним, что "Северный поток-2" подразумевает прокладку двух нитей газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок российского газа в Европу. Ожидается, что мощность проекта должна составить 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Большинство стран Евросоюза поддерживают строительство "Северного потока-2", однако США, Польша и Украина активно выступают против его реализации.
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