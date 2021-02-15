Строительство СП-2 возобновилось после недельного перерыва

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны" .

Газопровод в датских водах планируется завершить к марту 2021 года.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.