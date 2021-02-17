Российские врачи обнаружили менее 13 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Российской Федерации общее число зараженных достигло 4112151 человек.

В России за минувшие сутки медработники обнаружили 12828 новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных российские врачи зафиксировали в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Московской области (470). Такие сведения 17 февраля 2021 года привел оперштаб РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

На сегодняшний день в нашей стране общее число зараженных достигло 4112151 человек, из них 3642582 пациента выздоровело, 81446 больных умерло.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможном приходе третьей волны COVID-19.

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