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В ВОЗ предупредили о возможном приходе третьей волны COVID-19

17.02.2021 11:27
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В ВОЗ предупредили о возможном приходе третьей волны COVID-19

Мелита Вуйнович рассказала, что начало третьей вспышки заболеваемости коронавирусом будет зависеть "от поведения людей".

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович в эфире канала "Россия 1" заявила, что люди могут столкнуться с третьей волной коронавирусной инфекции. Однако она подчеркнула, что если граждане будут ответственно соблюдать все меры предосторожности, тогда новая вспышка заболеваемости COVID-19 может и не наступить. Вуйнович пояснила, что сейчас еще не сформировалась коллективная иммунная прослойка к коронавирусу, поэтому людям нужно соблюдать осторожность. При этом она не стала прогнозировать сроки завершения пандемии COVID-19, пишут "Вести.ру".

Ранее сообщалось, что РФ решила продлить приостановку авиарейсов с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса на территории Соединенного Королевства.

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