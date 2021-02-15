Песков объяснил слова Путина о поддержке Донбасса

Дмитрий Песков рассказал, что жители региона нуждаются в поддержке, однако кроме России помочь им больше некому.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что РФ не бросит Донбасс. Он пояснил, что в этом регионе живет много русскоязычных и русских людей, которых украинские власти лишили государственного обеспечения, поэтому жители Донбасса нуждаются в поддержке, однако кроме России помочь им больше некому.

"Вот что имел в виду президент Путин", - цитирует издание РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря ни на что, российская сторона не бросит Донбасс.

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