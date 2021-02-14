Владимир Путин высказался о Донбассе

Президент РФ призвал СМИ перед принятием каких-либо решений задуматься о последствиях.

Российский лидер Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, кадры которой показали по ТК "Россия 24", заявил, что РФ не может равнодушно относиться к ситуации, сложившейся в Донбассе. Также президент пообещал, что, несмотря ни на что, Москва не бросит этот регион.

Кроме того Владимир Путин подчеркнул, что СМИ являются четвертой властью и на них лежит большая ответственность за нашу страну. В связи с этим он попросил редакторов перед принятием каких-либо решений задуматься о последствиях, пишет РБК.

Ранее в Киеве признали невыполнимость Минских договоренностей по Донбассу.

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