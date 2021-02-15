Лавров рассказал, кто виноват в разрыве отношений РФ и ЕС

Глава МИД РФ сообщил, что Москва готова обсуждать с Брюсселем имеющие проблемы и находить компромиссы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто заявил, что разрыв отношений между Москвой и Брюсселем "происходит уже много лет". Он добавил, что каждый раз накопившиеся проблемы и недопонимания между сторонами обостряются, причем по инициативе Европейского Союза.

"Каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя", - сказал Лавров.

Также министр отметил, что российская сторона готова обсуждать имеющие проблемы и находить компромиссы, однако для этого необходимо желание не только России, но и Евросоюза, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".