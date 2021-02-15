В России обнаружили 14207 новых случаев инфицирования COVID-19

В стране общее количество заболевших достигло 4086090 человек.

В понедельник оперштаб России заявил, что за минувшие сутки российские медицинские работники диагностировали 14207 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что наибольшее число инфицированных было обнаружено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801).

В Российской Федерации общее количество заболевших достигло 4086090 человек, из них 3607036 человек выписалось с выздоровлением, 80520 человек умерло.

Ранее россиянам напомнили о наступлении шестидневной рабочей недели.

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