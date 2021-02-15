Россия восстановила полеты еще в две страны

РФ возобновила международное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 февраля восстанавливает международные полеты еще в две страны – в Армению и Азербайджан. Уточняется, что рейсы Москва-Ереван будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и субботам, обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам. Перелеты из Москвы в Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные рейсы – по понедельникам и четвергам, пишет РИА Новости.

Напомним, что весной прошлого года Российская Федерация приостановила международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Постепенное возобновление рейсов в другие страны началось только летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что в нашей стране могут расширить список получателей маткапитала.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".