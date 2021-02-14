Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Новая рабочая неделя будет самой длинной в 2021 году.

В Роструде напомнили, что россиян ожидает единственная в году шестидневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества. В ведомстве рассказали, что из-за переноса трудового дня с 22 на 20 февраля жителям страны придется работать с 15 по 20 число. Однако после этого российским гражданам предстоит трудиться всего три дня – с 24 по 26 февраля. Праздничные выходные также продлятся три дня, с 21 по 23 число, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент России Владимир Путин высказался о Донбассе.

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