Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ФЕВ, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

14.02.2021 13:52
Комментарии
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Новая рабочая неделя будет самой длинной в 2021 году.

В Роструде напомнили, что россиян ожидает единственная в году шестидневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества. В ведомстве рассказали, что из-за переноса трудового дня с 22 на 20 февраля жителям страны придется работать с 15 по 20 число. Однако после этого российским гражданам предстоит трудиться всего три дня – с 24 по 26 февраля. Праздничные выходные также продлятся три дня, с 21 по 23 число, пишут "Известия".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент России Владимир Путин высказался о Донбассе.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Мясников: нужно готовиться к новой смертельной пандемии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
Экономика 1

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок
Экономика 4

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС
Экономика

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана
Экономика 7

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае

Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае

Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»

Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»

Новости дня

15:19 В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2" В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:30 Владимир Путин высказался о Донбассе Владимир Путин высказался о Донбассе
13 ФЕВ, 17:27 Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать
13 ФЕВ, 17:11 Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией
13 ФЕВ, 15:34 В Госдуме ответили на заявление Украины о Минских соглашениях В Госдуме ответили на заявление Украины о Минских соглашениях
13 ФЕВ, 15:08 Мясников: нужно готовиться к новой смертельной пандемии Мясников: нужно готовиться к новой смертельной пандемии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 ФЕВ, 11:32 В РФ за сутки выявили 14861 новый случай заражения коронавирусом В РФ за сутки выявили 14861 новый случай заражения коронавирусом

Узнай, страна!

12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 ФЕВ, 21:25 Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура» Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
12 ФЕВ, 18:19 В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд Недвижимость как тренд
11 ФЕВ, 21:57 Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
11 ФЕВ, 17:39 Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 ФЕВ, 13:04 Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
10 ФЕВ, 19:44 Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 20:53 Лесопильный актив Карелии продолжает модернизацию производства Лесопильный актив Карелии продолжает модернизацию производства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter