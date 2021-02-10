ВОЗ: пока рано радоваться снижению числа случаев COVID-19

Мутации вируса могут осложнить ситуацию с COVID-19.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что сейчас еще рано радоваться сокращению числа новых случаев инфицирования коронавирусом и уменьшению количества смертей от COVID-19. Они пояснили, что в последнее время становится все больше стран, где обнаруживаются новые штаммы вируса (британский, японский южноафриканский и другие). В связи с этим в ВОЗ призвали не расслабляться, так как мутации вируса могут осложнить ситуацию с COVID-19, пишет Прайм.

Ранее стало известно, что в России за сутки обнаружили менее 15 тысяч новых случаев коронавируса.

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