В России обнаружили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19
В стране общее число инфицированных составило 4012710 человек.
За последние сутки в Российской Федерации выявили 14494 новых случая инфицирования коронавирусом. Отмечается, что больше всего заболевших врачи обнаружили в Москве (1441), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650). Об этом 10 февраля сообщил российский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Общее число зараженных в России достигло 4012710 человек, из них 3516461 больной излечился, 78134 пациента скончалось от осложнений.
Ранее в ВОЗ оценили возможность искусственного происхождения коронавируса.
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