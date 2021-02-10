В России обнаружили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19

В стране общее число инфицированных составило 4012710 человек.

За последние сутки в Российской Федерации выявили 14494 новых случая инфицирования коронавирусом. Отмечается, что больше всего заболевших врачи обнаружили в Москве (1441), Санкт-Петербурге (1169) и Подмосковье (650). Об этом 10 февраля сообщил российский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Общее число зараженных в России достигло 4012710 человек, из них 3516461 больной излечился, 78134 пациента скончалось от осложнений.

Ранее в ВОЗ оценили возможность искусственного происхождения коронавируса.

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