Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых

10.02.2021 13:36 Комментарии: 1

Сергей Миронов напомнил, что сейчас большинство российских граждан отчисляет в ПФР 22% от своих доходов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью изданию URA.RU перечислил три способа, которые позволят повысить размер российских пенсий до уровня Европы: Установление справедливых взносов в ПФР для зажиточных граждан страны . Политик считает, что следует увеличить отчисления в пенсионный фонд с 10% до 22% для жителей РФ с доходами свыше 1,465 млн руб. в год.

. Политик считает, что следует увеличить отчисления в пенсионный фонд с 10% до 22% для жителей РФ с доходами свыше 1,465 млн руб. в год. Отмена налоговых льгот для экспортеров сырья . Миронов полагает, что такой шаг принесет в бюджет около 2 трлн руб., которые можно направить на выплаты российским пенсионерам.

. Миронов полагает, что такой шаг принесет в бюджет около 2 трлн руб., которые можно направить на выплаты российским пенсионерам. Также нужно сократить непрофильные расходы ПФР. Ранее стало известно, что российские власти работают над повышением размера пенсий. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".