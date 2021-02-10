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Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых

10.02.2021 13:36
Комментарии: 1
Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых

Сергей Миронов напомнил, что сейчас большинство российских граждан отчисляет в ПФР 22% от своих доходов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью изданию URA.RU перечислил три способа, которые позволят повысить размер российских пенсий до уровня Европы:

  • Установление справедливых взносов в ПФР для зажиточных граждан страны. Политик считает, что следует увеличить отчисления в пенсионный фонд с 10% до 22% для жителей РФ с доходами свыше 1,465 млн руб. в год.
  • Отмена налоговых льгот для экспортеров сырья. Миронов полагает, что такой шаг принесет в бюджет около 2 трлн руб., которые можно направить на выплаты российским пенсионерам.
  • Также нужно сократить непрофильные расходы ПФР.

Ранее стало известно, что российские власти работают над повышением размера пенсий.

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14:37 0 0
И.И..:

это болтология и популизм на фоне выборов в ГД

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