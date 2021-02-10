Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых
10.02.2021 13:36
Комментарии: 1
Сергей Миронов напомнил, что сейчас большинство российских граждан отчисляет в ПФР 22% от своих доходов.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью изданию URA.RU перечислил три способа, которые позволят повысить размер российских пенсий до уровня Европы:
- Установление справедливых взносов в ПФР для зажиточных граждан страны. Политик считает, что следует увеличить отчисления в пенсионный фонд с 10% до 22% для жителей РФ с доходами свыше 1,465 млн руб. в год.
- Отмена налоговых льгот для экспортеров сырья. Миронов полагает, что такой шаг принесет в бюджет около 2 трлн руб., которые можно направить на выплаты российским пенсионерам.
- Также нужно сократить непрофильные расходы ПФР.
Ранее стало известно, что российские власти работают над повышением размера пенсий.
Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
это болтология и популизм на фоне выборов в ГД