За сутки в России выявлено 16627 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 3951233.

За минувшие сутки медики выявили на территории России 16627 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них в Москве обнаружено 2214 зараженных, в Санкт-Петербурге медики выявили 1248 случаев инфицирования коронавирусом, а в Подмосковье суточное число зараженных составило 955 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 3951233 человек, выздоровело 3436326, скончалось 76229.

Ранее в ВОЗ заявили, что темпы распространения коронавирусной инфекции в мире снижаются.

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