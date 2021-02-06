ВОЗ: темпы распространения COVID-19 замедляются

Основными причинами замедления темпов распространения вируса являются меры, принимаемые правительствами стран, и вакцинация.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове рассказала о наблюдениях организации за распространением коронавирусной инфекции в мире. По ее словам, специалисты ВОЗ отмечают снижение темпов распространения COVID-19. Причинами замедления вируса ван Керкхове назвала меры, принимаемые разными странами для сдерживания распространения инфекции, и всемирную вакцинацию от коронавируса, пишут Известия.

Как ранее сообщал "Капитал страны" по информации агентства Bloomberg эпидемия коронавирусной инфекции может продлиться до 7 лет.

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