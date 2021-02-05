За сутки в РФ обнаружили 16688 новых случаев COVID-19
В России общее число зараженных достигло 3934606 человек
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом 5 февраля рассказал, за прошедшие сутки врачи обнаружили 16688 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что больше всего инфицированных выявили в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946).
В Российской Федерации общее число заболевших составило 3934606 человек. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 75732 летальных исхода, поправилось 3413495 пациентов.
Ранее американские специалисты назвали основное преимущество российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
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