За сутки в РФ обнаружили 16688 новых случаев COVID-19

В России общее число зараженных достигло 3934606 человек

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом 5 февраля рассказал, за прошедшие сутки врачи обнаружили 16688 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что больше всего инфицированных выявили в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946).

В Российской Федерации общее число заболевших составило 3934606 человек. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 75732 летальных исхода, поправилось 3413495 пациентов.

Ранее американские специалисты назвали основное преимущество российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

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