За сутки в России обнаружили 16643 новых случая COVID-19

Общее количество инфицированных достигло 3884730 человек.

Во вторник, 2 февраля, российский оперативный штаб по борьбе с заболеванием COVID-19 заявил, что за последние сутки врачи обнаружили 16643 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Москве выявили 1701 больного, в Санкт-Петербурге – 1484 человека, а в Подмосковье – 1053 инфицированных.

В России общее число зараженных коронавирусом достигло 3884730 человек. За все время пандемии в стране зарегистрировано 74158 летальных исходов, выздоровело 3340545 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские банки помогли преодолеть последствия COVID-19.

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