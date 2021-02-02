Нуждающихся россиян могут обеспечить деньгами на продукты

В Минпромторге уточнили, что на данный момент вопрос о предоставлении средств на покупку отечественных продуктов питания в правительстве не обсуждается.

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов предложил обеспечить нуждающихся российских граждан деньгами на продукты. Доклад с соответствующей идеей передали в правительство.

Уточняется, что данная инициатива заключается в ежемесячном перечислении средств, которые могут пойти на приобретение отечественных продовольственных товаров. В ведомстве добавили, что такую помощь предлагается оказывать гражданам, занятым в социальной сфере, беременным женщинам, кормящим мамам, а также детям всех возрастов. Об этом передает газета "Известия", ссылаясь на источник в правительстве.

Ранее в Госдуме оценили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.

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