Путин: российские банки помогли преодолеть последствия COVID-19

Глава государства отметил, что кредитные организации помогли реализовать пакет мер поддержки для бизнеса и граждан страны.

1 февраля на совещании с банкирами президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что банковская система нашей страны оказала поддержку экономике для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

"Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков", - цитирует газета "Известия" слова президента России.

Напомним, что, несмотря на пандемию коронавируса, российские банки смогли заработать около 1,6 трлн руб. за 2020 год.

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