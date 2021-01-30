В России обнаружили 19032 новых случая инфицирования COVID-19

Общее число инфицированных достигло 3832080 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 19032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в столице России обнаружено 2430 зараженных, в Санкт-Петербурге выявили 2512 новых случаев инфицирования COVID-19, а в Подмосковье за сутки обнаружено 1069 инфицированных.

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России достигло 3832080 человек, выздоровело 3279964, скончалось 72697.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко спрогнозировал переломный момент в распространении коронавируса.

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