В РФ врачи зарегистрировали 19238 случаев заболевания COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в России общее число заболевших составило 3813048 человек.

29 января 2021 года российский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в стране заявил, что за сутки врачи зафиксировали 19238 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Добавляется, что наибольшее число заболевших обнаружили в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Подмосковье (1044).

За все время эпидемии коронавируса в Российской Федерации общее количество зараженных составило 3813048 человек, из них 3255462 человека выздоровело, 72185 человек умерло от осложнений.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Василий Лановой стал жертвой COVID-19.

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