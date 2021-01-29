Мурашко озвучил сроки переломного момента в борьбе с COVID-19

Михаил Мурашко считает, что весной количество заболевших коронавирусом пойдет на спад.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что переломный момент в ситуации с распространением коронавирусной инфекции может наступить в феврале-марте текущего года. Он добавил, что, скорее всего, пандемия COVID-19 пойдет на спад весной, приведя к постепенному снижению количества новых случаев заболевания. Также Мурашко отметил, что россиянам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку сейчас риск заражения коронавирусом остается на высоком уровне, пишет ТАСС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что россияне смогут не носить маски в 2021 году.

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