Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
Владимир Путин отметил, что сейчас все же "сохраняются факторы нестабильности экономического развития".
21 января президент России Владимир Путин провел с членами правительства большое совещание по экономическим вопросам, в ходе которого дал кабмину ряд поручений по восстановлению экономики страны:
- глава государства предложил российским властям вернуться к теме урегулирования цен на базовые продукты питания с учетом январских итогов;
- выйти на устойчивую траекторию макроэкономического развития России;
- правительству России необходимо к концу текущего года добиться полного восстановления рынка труда в стране;
- стабилизировать стоимость квартир на российском рынке жилья.
Также Владимир Путин отметил, что РФ удалось справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, лучше многих других государств мира, однако сейчас все же "сохраняются факторы нестабильности экономического развития", вызванные последствиями распространения COVID-19, вынужденными ограничениями и нарушением мировых торговых связей. В связи с этим президент призвал правительство России максимально оперативно и своевременно принимать эффективные, реальные и необходимые решения, направленные на поддержание российских граждан, бизнеса, регионов и страны в целом, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что с 22 января в Москве будут отменены некоторые ограничительные мероприятия по коронавирусу.
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отсутствие внешних успехов, связанные с чередой провалов далеко не правительства, переориентируют россиян с внешних связей на внутренние проблемы через личность ВВП-посетил церковь, окунулся, потом задал вопрос миллеру, поинтересовался как там с ценами и дал новые поручения,которые прописаны в должностных обязанностях кабмину...страной нужно заниматься не изредка и периодически, а постоянно держа контроль над исполнителями, которым резервы поручено изыскивать среди россиян. это и есть основная работа кабмина по наполнению бюджета из которого деньги уходят на все что угодно, только не на работу в экономике. попытки урезать аппетиты силовиков натолкнулись на их не понимание... ну не понимают они о чем речь и все тут.треть госфинансирования не успевает упасть как разворована, оставшуюся часть даже не могут освоить. все сроки везде и всюду смещаются вправо, идет запланированный разгон инфляции и девальвация, при этом делают вид что собираются сдерживать цены...дешевый популизм за которым пустота.
это их ежедневная работа и прямые должностные обязанности. поручать это по новой, значит расписаться под тем, что ничего этого не делалось, что впрочем обычное явление для россиян.