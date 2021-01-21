Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики

Владимир Путин отметил, что сейчас все же "сохраняются факторы нестабильности экономического развития".

21 января президент России Владимир Путин провел с членами правительства большое совещание по экономическим вопросам, в ходе которого дал кабмину ряд поручений по восстановлению экономики страны:

глава государства предложил российским властям вернуться к теме урегулирования цен на базовые продукты питания с учетом январских итогов;

выйти на устойчивую траекторию макроэкономического развития России;

правительству России необходимо к концу текущего года добиться полного восстановления рынка труда в стране;

стабилизировать стоимость квартир на российском рынке жилья.

Также Владимир Путин отметил, что РФ удалось справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, лучше многих других государств мира, однако сейчас все же "сохраняются факторы нестабильности экономического развития", вызванные последствиями распространения COVID-19, вынужденными ограничениями и нарушением мировых торговых связей. В связи с этим президент призвал правительство России максимально оперативно и своевременно принимать эффективные, реальные и необходимые решения, направленные на поддержание российских граждан, бизнеса, регионов и страны в целом, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что с 22 января в Москве будут отменены некоторые ограничительные мероприятия по коронавирусу.

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