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В Москве отменили некоторые ограничения

21.01.2021 10:56
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В Москве отменили некоторые ограничения

Столичные власти допустили, что в скором времени в городе можно будет снять другие противокоронавирусные ограничения.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице "внушает осторожный оптимизм". В связи с этим градоначальник принял решение отменить некоторые ограничения. Таким образом, с 22 января в городе:

  • максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах будет увеличено в два раза – до 50% от общей вместимости;
  • возобновится работа библиотек, музеев и других культурных учреждений;
  • можно будет проводить спортивные, развлекательные, выставочные, просветительские массовые мероприятия со зрителями, максимальное количество посетителей должно составлять 50% от общей вместимости зала;
  • к привычному режиму работы вернутся московские колледжи, спортивные школы, учреждения досугового образования детей. Кроме того транспортные карты студентов будут разблокированы.

Отметим, что в вузах Москвы по-прежнему сохраняется дистанционный режим образования, а заведениям общепита столицы (рестораны, кафе, бары) запрещено работать с 23:00 до 06:00. Также пока не отменяется требование к московским предприятиям перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что в России не собираются вводить COVID-паспорта.

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