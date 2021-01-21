Минтруд изучает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Доклад об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам будет представлен к 1 февраля 2021 года.

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов в четверг, 21 января, во время расширенного совещания комитета Совфеда по соцполитике сообщил, что сейчас ведомство по поручению главы РФ Владимира Путина прорабатывает вопрос о возвращении индексации пенсий трудоустроенным российским пенсионерам. По его словам, соответствующий доклад будет представлен к 1 февраля 2021 года, пишет ТАСС.

Напомним, что по итогам ежегодной пресс-конференции президент России поручил правительству страны до конца января подготовить предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее стало известно, что некоторые российские граждане смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году.

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