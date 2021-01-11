В СФ ответили на слова Пелоси о "служанке Путина"

Константин Косачев считает, что на глупости не нужно реагировать.

В понедельник, 11 января, руководитель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев прокомментировал слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможной связи нынешнего американского главы Дональда Трампа с Москвой. По его словам, подобное заявление является глупостью, на которую не нужно реагировать, пишет РИА Новости.

Ранее Пелоси назвала Трампа "служанкой" российского лидера Владимира Путина. Также она выразила мнение, что у России на действующего главу США есть какой-то компромат.

Напомним, что американские дипломаты хотят осудить Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.

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