Россиян предупредили о возможном подорожании бензина

К увеличению стоимости топлива могут привести наблюдающийся рост цен на нефть и акцизов.

По мнению экспертов, в январе текущего года россиян ожидает резкое повышение оптовой стоимости на топливо. Специалисты считают, что к этому может привести рост акцизов и цен на нефть, поскольку они делают экспорт бензина более привлекательным для нефтяных компаний. Также эксперты напомнили, что в 2019 году стоимость топлива в России регулировалась за счет компенсаций: государство частично возмещало частным организациям потери от продажи бензина внутри страны. Однако во время пандемии коронавирусной инфекции нефтяники не получали компенсации, пишет "Коммерсант".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что цена нефти марки Brent превысила $55 за баррель.

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