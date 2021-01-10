Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне

Письмо подписали около 100 дипломатов США.

Американские дипломаты отправили государственному секретарю США Майклу Помпео письмо, в котором призывают осудить действующего главу Белого дома Дональда Трампа за беспорядки в Вашингтоне. По их мнению, никто не может стоять выше законодательства страны, включая президента. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNN.

Ранее "Капитал страны" писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне.