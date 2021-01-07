Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне

Мария Захарова считает, что теперь США больше не смогут сказать миру о том, что Америка является "образцом демократии".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на странице в Facebook прокомментировала беспорядки в Вашингтоне. По ее мнению, теперь Соединенные Штаты Америки больше не смогут сказать мировому сообществу о том, что американская сторона является "образцом демократии", пишет РИА Новости.

Напомним, что в Вашингтоне начались столкновения между правоохранительными органами страны и сторонниками действующего лидера США Дональда Трампа. Уточняется, что протестующим удалось прорваться в здание конгресса, а также прервать заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена в выборах американского президента. Полиция была вынуждена применить силу против сторонников Трампа, несколько человек пострадали. Сейчас в Вашингтоне объявлен комендантский час.

Ранее США высказались о ситуации в Донбассе.