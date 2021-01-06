США высказались о ситуации в Донбассе

Майк Помпео сожалеет, что Вашингтону не удалось добиться прогресса в украинском направлении.

Государственный секретарь США Майка Помпео признал, что за время его работы американской стороне не удалось добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, а также разрешить вопрос Крымского полуострова. По его словам, европейские партнеры также не смогли продвинуться в данном направлении. Об этом Помпео рассказал в интервью Bloomberg, которое размещено на официальном портале Госдепартамента США.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине.