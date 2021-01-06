Судно, способное достроить СП-2, прибыло к недостроенному участку газопровода

Трубоукладчик находится в районе датского острова Борнхольм.

По информации глобальной системы позиционирования кораблей MarineTraffic, российское судно "Академик Черский" прибыло к незаконченному участку энергетического проекта "Северный поток 2". Уточняется, что трубоукладчик остановился в районе датского острова Борнхольм, где находится недостроенный отрезок второй ветки газопровода, пишет Газета.ру.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выразил уверенность, что Соединенные Штаты Америки не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".