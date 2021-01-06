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В РФ обнаружили 24217 случаев заражения COVID-19 за сутки

06.01.2021 13:39
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В РФ обнаружили 24217 случаев заражения COVID-19 за сутки

Всего в стране коронавирусную инфекцию перенесли 3308601 человек.

За минувшие сутки российские медработники выявили 24217 новых случаев инфицирования COVID-19. Уточняется, что больше всего заболевших врачи обнаружили в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Подмосковье (1097). Об этом 6 января рассказали в оперативном штабе России по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в стране инфекцию COVID-19 перенесли 3308601 человек, из них 2685723 человека выздоровело, 59951 человек стал жертвой вируса.

Напоминаем, что накануне российские врачи зарегистрировали 24246 случаев заражения коронавирусом за сутки.

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