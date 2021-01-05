Число заболевших COVID-19 в России выросло на 24246 человек

В нашей стране общее количество инфицированных достигло 3284384 человека.

5 января в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России заявили, что за прошедшие 24 часа российские врачи обнаружили 24246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Подмосковье (1131).

В штабе добавили, что с начала эпидемии COVID-19 в России общее число инфицированных достигло 3284384 человека, из них 2662668 больных излечились, 59506 пациентов умерли.

Ранее сообщалось, что работающим российским пенсионерам могут проиндексировать пенсионные выплаты в 2021 году.