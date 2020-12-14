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Россиянам рассказали, что нужно делать перед вакцинацией от COVID-19

14.12.2020 12:32
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Россиянам рассказали, что нужно делать перед вакцинацией от COVID-19

Перед иммунизацией гражданин должен быть здоров и не иметь признаков респираторных заболеваний.

Завлабораторией Центра им. Гамалеи Елена Бурцева рассказала, что нужно делать жителям России перед прививанием от коронавирусной инфекции. По ее словам, за сутки до вакцинации человеку следует сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19, а также кровь на наличие антител. Кроме того Бурцева посоветовала в течение двух недель не контактировать с зараженными коронавирусом. Она пояснила, что перед иммунизацией гражданин должен быть здоров и не иметь признаков респираторных заболеваний.

В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок рекомендовал женщинам перед прививанием делать тест на беременность. Помимо этого он напомнил людям, что до, между и после вакцинации необходимо отказаться от употребления алкоголя, а также на протяжении 6 недель соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, пишет URA.RU.

Напоминаем, что в нашей стране начинается массовая иммунизация граждан против COVID-19.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

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