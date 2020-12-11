Россия стала мировым лидером по стоимости сахара

В настоящее время цена сахара немного упала – до 40 руб. за кг.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин в пятницу в ходе пленарного заседания "Меняя качество жизни: как достичь баланса социального и рыночного развития" заявил, что сегодня российский рынок столкнулся с ситуацией, о которой буквально позавчера говорил президент России Владимир Путин: наша страна стала мировым лидером по стоимости сахара.

"Сегодня мы сталкиваемся с тем, что имеем самый дорогой сахар в мире", – сказал он.

По словам Вячеслава Лашманкина, в начале года российский сахар стоил в пределах 20 руб. за кг, однако уже в октябре 2020 года его стоимость достигла 48 руб. за кг. Он отметил, что в настоящее время цена сахара немного упала – до 40 руб. за кг.

"Тем не менее, даже при таких ценах наш сахар остается самым дорогим сахаром в мире", – подчеркнул Вячеслав Лашманкин.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство России хочет зафиксировать цены на сахар и масло.