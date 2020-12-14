Иммунолог считает, что Россия вышла на плато по COVID-19

Распространение коронавируса начнет останавливаться только после того, как с инфекцией встретится около 70% россиян.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал изданию РИА Новости, что Россия вышла на плато по коронавирусу. По его словам, в течение нескольких дней в стране наблюдается примерно одинаковое количество проведенных тестов, свободных коек и умерших, поэтому можно говорить не только о том, что РФ находится на пике по COVID-19, но и о положительной динамике борьбы с данным заболеванием. Тем не менее Жемчугов отметил, что распространение коронавируса начнет останавливаться только после того, как с инфекцией встретится около 70% россиян.

Напоминаем, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность усиления мер по COVID-19 в городе.