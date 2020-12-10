Всероссийская вакцинация от COVID-19 начнется до конца недели

Региональных властей попросили не прерывать процесс вакцинации в период новогодних выходных.

Секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение" заявил, что все российские регионы готовы к проведению всеобщей вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В сообщении также сказано, что массовая иммунизация россиян во всех субъектах РФ начнется до конца недели. Кроме того региональных властей призвали не прерывать процесс вакцинации в период новогодних праздников, напомнив, что введение препарата осуществляется в два этапа, пишет ТАСС.

Ранее независимая экспертиза оценила эффективность российской вакцины "Спутник V".