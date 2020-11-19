Разработчики вакцины "Спутник V" готовы получить сертификат ВОЗ

Мелита Вуйнович рассказала, что пока неизвестно, как долго ВОЗ будет проверять инъекцию от COVID-19 на соответствие критериям, все зависит от ее качества.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что разработчики отечественной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" подали в штаб-квартиру ВОЗ заявку на сертификацию препарата. Она отметила, что ВОЗ еще не назвала какую-либо инъекцию от COVID-19 эффективной, поскольку сейчас все вакцины проходят специальную систему оценки Emergency Use Listing.

Ранее ВОЗ заявила, что прививки против коронавируса направлены на остановку распространения пандемии, а не на лечение от данного вируса.