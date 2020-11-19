В РФ зафиксирован очередной антирекорд по заболевшим COVID-19

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 2 миллиона.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России в четверг сообщили, что за последние 24 часа российские медработники зарегистрировали 23610 новых случаев инфицирования COVID-19, это максимальный суточный показатель с начала пандемии. Уточняется, что на первом месте по количеству выявленных заболевших находится Москва (6438), на втором – Санкт-Петербург (2312), а на третьем – Подмосковье (880).

Таким образом, на сегодняшний день в России число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 2015608 человек, из них 34850 человек скончалось, 1526656 человек выздоровело.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян выразил мнение, что в стране начинается спад инфицирования COVID-19.