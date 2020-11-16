ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19

Одними из первых должны быть привиты медики и пожилые граждане.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией недостаточно только вакцины. Необходимы и другие средства, включая препараты для лечения коронавируса и средства для проведения тестирования на наличие COVID-19. Тем не менее он отметил, что вакцина будет играть существенную роль в остановке распространения пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

При этом глава ВОЗ особо подчеркнул, что из-за нехватки препарата для вакцинации всех людей, одними из первых вакцинацию должны пройти медики и люди, входящие в группы риска по коронавирусу.

Ранее бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал сроки прекращения циркуляции коронавируса в России.