Доллар может подешеветь на 20%

Падения американской валюты аналитики ожидают уже в 2021 году.

По информации, предоставленной аналитиками Citigroup, которую публикует Bloomberg, доллар может подешеветь в среднем на 20%. К таким выводам эксперты пришли после информации о появлении в США вакцин от коронавируса, с эффективностью более 90%. По мнению аналитиков, если в следующем году вакцины, способные остановить коронавирус, будут распространены по всему миру, то произойдет резкий рост мировой экономики. Это приведет к серьезному ослаблению доллара, так как инвесторы, из-за мягкой политики ФРС США и низких ставок, переключат свое внимание на другие валюты, пишет РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что для победы над коронавирусом недостаточно только вакцин от COVID-19.