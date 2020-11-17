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Компания Huawei продаст бренд Honor из-за санкций США

17.11.2020 10:59
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Компания Huawei продаст бренд Honor из-за санкций США

Ожидается, что после завершения сделки по продаже бренда Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении новой компании Honor.

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei решила продать свой бренд Honor на фоне давления со стороны США. Уточняется, что ведению бизнеса препятствуют ранее наложенные американские санкции, поскольку компания лишилась доступа к некоторым техническим элементам, которые нужны для сборки мобильных устройств. В Huawei ожидают, что такой шаг поможет продавцам и поставщикам пережить период действия ограничительных мер США. Корпорация сумму сделки не называет, однако, по информации агентства Reuters, размер контракта может составить около $15 млрд.

Напомним, что в ноябре американский глава Дональд Трамп расширил санкции в отношении китайской технологической компании Huawei, добавив в список еще 38 дочерних отделений корпорации.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Росстат публикует неверные данные о доходах российских граждан.

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