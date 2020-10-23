В России число заболевших COVID-19 впервые выросло на 17340 человек

В нашей стране за весь период пандемии общее количество заболевших коронавирусом достигло 1480646 человек.

В России за прошедшие сутки врачи зарегистрировали 17340 человек с положительным результатом теста на инфекцию COVID-19. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в российском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Уточняется, что наибольшее число новых случаев инфицирования COVID-19 было выявлено в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472).

Таким образом, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 1480646 человек, из них 1119251 человек выздоровел, 25525 человек умерло от осложнений.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе нашли способ заставить российских граждан носить медицинские маски и перчатки в условиях пандемии COVID-19.