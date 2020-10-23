В ГД нашли способ заставить людей носить маски и перчатки

Ярослав Нилов считает, что необходимо усилить пропаганду по сохранению жизни и здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса.

Председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik рассказал, почему россияне отказываются соблюдать масочно-перчаточный режим и не хотят пользоваться антисептиками. По его мнению, люди пренебрегают мерами по профилактике коронавируса из-за того, что не хотят тратить свои деньги на покупку индивидуальных средств защиты. Нилов считает, что таким гражданам необходимо помочь: предоставить им возможность бесплатно получать медицинские маски, печатки и антисептические средства при посещении ТЦ, магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Кроме того депутат отметил, что следует усилить пропаганду по сохранению здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса, так как пожилые люди и пенсионеры чаще всего не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее "Капитал страны" писал, что Европейский Союз внес изменения в список третьих стран, с которыми государства сообщества могут открыть внешние границы.