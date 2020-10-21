Названо условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Олег Соколов считает, что сначала будет сокращена продолжительность рабочей недели с 40 часов на меньшее количество, а уже потом РФ перейдет на сокращенную трудовую неделю.

В настоящее время никто не обсуждает возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. Об этом в интервью изданию РИА Новости сообщил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. По его словам, рассмотрение данного вопроса и введение в РФ сокращенной трудовой недели будет зависеть от российской экономической ситуации. Кроме того он добавил, что определенный толчок в обсуждении этой идеи наблюдался в 2019 году, когда занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил перевести страну на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее в Минтруда рассказали, что в РФ сокращается число безработных граждан.