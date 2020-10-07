Газпром будет обжаловать штраф Польши по СП-2

Польша стремиться любыми способами остановить строительство "Северного потока - 2".

Как сообщили в пресс-службе Газпрома, в компании категорически не согласны с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK наложить штрафные санкции на Газпром, в размере $7,6 млрд, а на европейских партнеров компании по проекту "Северный поток - 2" - на общую сумму $61 млн. В корпорации считают, что польская сторона любыми способами хочет остановить строительство газопровода, нарушая при этом принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства. Поэтому Газпром будет обжаловать принятое решение, пишет РИА Новости.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны: "Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»".