Польша оштрафовала "Газпром" из-за СП-2

UOKiK готов к тому, что российская энергетическая компания будет обжаловать решение о штрафе.

Глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный оштрафовал компанию России "Газпром" примерно на $7,5 млрд из-за энергетического проекта "Северный поток - 2". Он добавил, что на пятерых европейских партнеров второй ветки газопровода также был наложен штраф в размере $61 млн за участие в строительстве российского проекта. Кроме того UOKiK потребовал от компаний Европы разорвать соглашения о финансировании реализации трубопровода в течение 30 дней, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что власти Дании одобрили эксплуатацию проекта "Северный поток - 2" на континентальном шельфе страны.