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Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»
7 Октября 2020 390 0 Экономика
Польше понравилось получать деньги от «Газпрома» и после выплаты газовому оператору PGNiG 1,5 млрд долларов антимонопольный регулятор страны UOKiK потребовал от российской монополии беспрецедентную сумму – 7,6 млрд долларов. Причина столь большого штрафа – начало строительства «Северного потока-2» без согласия польского регулятора. И это при том, что проект не касается Польшу напрямую.
Польша диктует «Северному потоку-2» свои правила
- Польский антимонопольный регулятор UOKiK никак не может успокоиться по поводу «Газпрома» и «Северного потока-2». На этот раз ведомство выписало российской компании максимальный из всех возможных штраф за строительство газопровода – 29 млрд злотых, или 7,6 млрд долларов, что равняется более чем 70% стоимости самого проекта.
- В ведомстве пояснили, что штраф назначен за то, что «Газпром» начал строительство «Северного потока-2» без его согласия. Также пять компаний-партнеров монополии получили штрафы в общей сумме на 61 млн долларов. Это французская Engie Energy, немецкая Uniper, автрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall. Все контракты между дочкой «Газпрома» Nord Stream 2 AG, учрежденной в Швейцарии, и пятью крупнейшими энергетическими компаниями Европы, ни одна из которых не является польской, UOKiK распорядился отменить.
- Польский регулятор предварительно анонсировал свое решение, назвав его «беспрецедентным». Его руководство утверждает, что оно якобы нашло некие нарушения антимонопольного законодательства при работе над «Северным потока-2», но пока все заявления являются голословными – никаких доказательств не предъявлено. Более того, регулятор не подтвердил юридическое право заниматься расследованием контрактов, которые не касаются Польши.
- Однако не стоит недооценивать возможности UOKiK – до этого регулятор уже заблокировал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2» и «Газпрому» пришлось осуществлять строительство через 100%-ную «дочку» Nord Stream 2 AG. Европейские партнеры были вынуждены оформить финансирование проекта в качестве кредитов.
- Именно это побудило польские власти провести расследование о возможном сговоре в целях обхода антимонопольных ограничений. Польша настаивает, что «Северный поток-2» и все его участники нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза.
- Вместе с тем глава польского регулятора Томаш Хростный признает, что, несмотря на декларируемое стремление к независимости от поставок из России, опасается за стабильный импорт газа в Польшу после запуска проекта, а также что он приведет к росту цен. Это и есть истинный мотив действий Польши.
- «Газпром» отказался сотрудничать с поляками, за что его оштрафовали в августе на 50 млн евро. Компания сразу же подала апелляционную жалобу в суд Польши на действия регулятора.
- В «Газпроме» уже заявили о несогласии с наложенным штрафом и обратили внимание на его величину – она говорит о желании Польши любыми средствами противодействовать проекту.
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