Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2» 390 0 Экономика

Польше понравилось получать деньги от «Газпрома» и после выплаты газовому оператору PGNiG 1,5 млрд долларов антимонопольный регулятор страны UOKiK потребовал от российской монополии беспрецедентную сумму – 7,6 млрд долларов. Причина столь большого штрафа – начало строительства «Северного потока-2» без согласия польского регулятора. И это при том, что проект не касается Польшу напрямую.