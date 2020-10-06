Собянин ввел в Москве новые ограничения
06.10.2020 14:13
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Ограничения вводятся в связи с ухудшением в столице эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса.
- Так, уже начиная с 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников (до 18 октября), москвичей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания (минимум до 28 октября).
- Все столичные компании обязаны будут на еженедельной основе направлять в правительство города сведения о том, что 30% сотрудников переведены на удаленку. При этом по всем сотрудникам, работающим из дома, необходимо будет предоставить сведения о номерах мобильных телефонов, машин и транспортных карт "Тройка". В том случае, если сведения не будут предоставлены, компанию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность.
- Также будут переведены в электронный формат продажи билетов в подведомственные правительству Москвы театры, музеи и концертные залы.
Напоминаем, что в за минувшие сутки в столице России обнаружили 11615 инфицированных коронавирусом.
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Это не забота, а геноцид старшего поколения. Сначала занимаются "оптимизацией", т.е. развалом медицины, а потом циничной "заботой" о старшем поколении...
Налицо нарушение кучи федеральных законов. Но косоглазому хоть бы что. Он себя царем Москвы возомнил.
Убеприте Собянина из Москвы , надоел со своей удушающей заботой и все направлено против людей. кто может мне . здоровой запретить гулять и передвигаться так ка мне хочется , а лечить , нас и так не лечат. , да и сейчас разработали план лечения больных тем же короновирусом , а как же индувидуальность и протекание болезни у разных людей ? Страна с карательными функциями.
У Собянина на маске написано ЗМ, что значит -заврался мошенник. Наша власть значительно более токсична, чем коронавирус.