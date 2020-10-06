Собянин ввел в Москве новые ограничения

06.10.2020 14:13 Комментарии: 4

Ограничения вводятся в связи с ухудшением в столице эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса. Так, уже начиная с 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников (до 18 октября), москвичей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания (минимум до 28 октября).

(до 18 октября), (минимум до 28 октября). Все столичные компании обязаны будут на еженедельной основе направлять в правительство города сведения о том, что 30% сотрудников переведены на удаленку. При этом по всем сотрудникам, работающим из дома, необходимо будет предоставить сведения о номерах мобильных телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" . В том случае, если сведения не будут предоставлены, компанию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность.

При этом по всем сотрудникам, работающим из дома, необходимо будет предоставить . В том случае, если сведения не будут предоставлены, компанию могут Также будут переведены в электронный формат продажи билетов в подведомственные правительству Москвы театры, музеи и концертные залы. Напоминаем, что в за минувшие сутки в столице России обнаружили 11615 инфицированных коронавирусом.