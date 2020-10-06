Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
06 ОКТ, 19:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

06 ОКТ, 19:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Вирусолог: в РФ вторая волна COVID-19 будет более сильной

06.10.2020 12:46
Комментарии
Вирусолог: в РФ вторая волна COVID-19 будет более сильной

Анатолий Альтштейн считает, что российская система здравоохранения готова к более интенсивной второй вспышке коронавируса.

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в Российской Федерации вторая волна коронавируса, скорее всего, будет более сильной, чем первая. По его словам, ранее он полагал, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 будет менее интенсивной, однако сегодняшняя статистика ставит это предположение под сомнение.

"Нужно подождать еще несколько дней, и станет ясно, во что выльется эта волна", - сказал Альтштейн.

Также вирусолог подчеркнул, что у российских граждан еще не сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу, который смог бы ослабить его распространение. Он добавил, что для ускорения данного процесса необходимо провести массовую вакцинацию населения, пишет РБК.

Напоминаем, что в России за сутки выявили 11615 новых случаев инфицирования COVID-19.

Комментировать (без регистрации)
Доллар рекордно взлетит к концу 2020 года
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россию отключат от глобального интернета

Россию отключат от глобального интернета
Экономика 1

Миллионам россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Миллионам россиян сократили зарплату из-за коронавируса
Экономика

Путину и Эрдогану придется поделить Киргизию

Путину и Эрдогану придется поделить Киргизию
Политика

«Академик Черский» покинул «Северный поток-2». Но обещал вернуться

«Академик Черский» покинул «Северный поток-2». Но обещал вернуться
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии

Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии

В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»

В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»

Новости дня

16:45 ВТО: спад в мировой торговле составит 9,2% в текущем году ВТО: спад в мировой торговле составит 9,2% в текущем году
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:52 Путин: Россия готова к любому развитию событий с коронавирусом Путин: Россия готова к любому развитию событий с коронавирусом
15:19 Минтруд: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума Минтруд: МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума
14:45 Путин: в России увеличилась средняя продолжительность жизни Путин: в России увеличилась средняя продолжительность жизни
14:13 Собянин ввел в Москве новые ограничения Собянин ввел в Москве новые ограничения
11:38 Назван наиболее вероятный источник загрязнения воды на Камчатке Назван наиболее вероятный источник загрязнения воды на Камчатке
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:53 Врачи за сутки обнаружили 11615 инфицированных COVID-19 Врачи за сутки обнаружили 11615 инфицированных COVID-19

Узнай, страна!

18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан» В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
05 ОКТ, 15:17 ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках
05 ОКТ, 13:13 Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 ОКТ, 16:55 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь
02 ОКТ, 09:35 Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми
02 ОКТ, 09:33 Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье Аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300 начали в Подмосковье
01 ОКТ, 16:42 Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter