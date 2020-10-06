Вирусолог: в РФ вторая волна COVID-19 будет более сильной

Анатолий Альтштейн считает, что российская система здравоохранения готова к более интенсивной второй вспышке коронавируса.

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в Российской Федерации вторая волна коронавируса, скорее всего, будет более сильной, чем первая. По его словам, ранее он полагал, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 будет менее интенсивной, однако сегодняшняя статистика ставит это предположение под сомнение.

"Нужно подождать еще несколько дней, и станет ясно, во что выльется эта волна", - сказал Альтштейн.

Также вирусолог подчеркнул, что у российских граждан еще не сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу, который смог бы ослабить его распространение. Он добавил, что для ускорения данного процесса необходимо провести массовую вакцинацию населения, пишет РБК.

Напоминаем, что в России за сутки выявили 11615 новых случаев инфицирования COVID-19.